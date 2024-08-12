Перегляди великих акаунтів в Instagram падають через обмеження політичного контенту

Нове дослідження показало, що охоплення кількох відомих прогресивних акаунтів в Instagram знизилося в середньому на 65% за кілька місяців після того, як компанія Meta Platforms Inc. вирішила обмежити політичний контент у додатку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом приблизно трьох місяців після впровадження цієї політики на початку березня, дослідники з організації Accountable Tech, що займається питаннями доброчесності соціальних мереж, зібрали дані про аудиторію п'яти відомих акаунтів в Instagram із загальною кількістю підписників 13,5 мільйона осіб, у тому числі акаунтів Гілларі Клінтон і GLAAD, групи ЛГБТК-активістів.

Дослідники виявили, що пости з цих акаунтів, в яких багато уваги приділяється таким темам, як інформація про голосування, репродуктивні права та захист маргіналізованих груп, переглядало значно менше користувачів, ніж до того, як Meta почала обмежувати поширення політичного контенту в додатку.

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Функція обмеження політичного контенту ввімкнена у налаштуваннях облікового запису "Налаштування вмісту" в Instagram. Якщо користувачі вирішать скористатися цією функцією, вони бачитимуть менше політичних тем у своїй стрічці і рекомендованому контенті.

Керівники Meta стверджують, що люди все одно бачитимуть політичні пости від акаунтів, на які вони підписані, але не від акаунтів, на які вони не підписані, і їхня мета - сприяти більш позитивному досвіду для користувачів. Але критики кажуть, що визначення компанією поняття "політичний" є нечітким і пригнічує достовірну інформацію від активістів, новинних організацій та маргіналізованих творців у безпрецедентний рік глобальних виборів.

Рішення зменшити доступ до політичного контенту викликало обурення з боку переважно лівих авторів і груп, які були стурбовані тим, що це призведе до приховування інформації про соціальну несправедливість.

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Одним з учасників опитування став @Feminist - акаунт в Instagram з майже 6 мільйонами підписників, який публікує роз'яснювальні матеріали на актуальні теми, зокрема про репродуктивні права, ЛГБТК-рухи та доступ до засобів для менструального циклу за доступною ціною. Співзасновниця @Feminist Кай Поланко розповіла, що за останні кілька місяців спостерігала помітне падіння охоплення, і пости, що обговорюють права на аборт, схоже, постраждали більше за інші.

Представник Meta сказав, що, можливо, зниження кількості переглядів було результатом інших факторів, і зазначив, що припливи і відпливи в охопленні є звичайним явищем.

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Економічна правда