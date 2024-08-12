Резиденти "Дія.City" заплати податків за пів 2024 року майже як за весь минулий

Резиденти "Дія.City" сплатили майже стільки ж податків, як за весь минулий рік – 8,4 млрд податків за пів року.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За першу половину 2024 року компанії, які є резидентами "Дія.City", сплатили 8,4 млрд грн податків. Для порівняння, за весь 2023 рік було сплачено 8,5 млрд грн.

За словами Федорова, "Дія.City" створює найкращі умови для розвитку IT-компаній: податкові пільги, інструменти для залучення інвестицій і захист прав на інтелектуальну власність.

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Він додав, що простір постійно розвивається, і до нього приєднується дедалі більше компаній, які сплачують податки в державний бюджет.

"Сплата податків — це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес — вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі "Дія.City"", – написав Федоров.

Нагадаємо:

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Кабмін у п’ятницю, 9 серпня, дозволив компаніям, які займаються біонічним протезуванням та надають послуги з обслуговування і ремонту таких протезів, стати резидентами "Дія.City".

Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".