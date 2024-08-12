Google остаточно відключив монетизацію в Росії

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Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.", - йдеться в повідомленні команди Google Payments.

В повідомленні також додають, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

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AdSense дає змогу автоматично розміщувати на сайтах текстову та графічну рекламу, що підходить за контекстом до інформації на цих сайтах.

Повідомляється, що Google AdSense давала змогу російським блогерам заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році, хоча й у менших обсягах.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

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Нагадаємо:

У Росії абоненти понад 135 регіональних операторів зв'язку почали розривати з компаніями договори через проблеми з роботою YouTube та інших сервісів Google.

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.