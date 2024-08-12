Росіяни почали розривати договори з операторами зв'язку через уповільнення YouTube – росЗМІ
У Росії абоненти понад 135 регіональних операторів зв'язку почали розривати з компаніями договори через проблеми з роботою YouTube та інших сервісів Google.
Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на лист асоціації "Ростелемережа".
З листа випливає, що через "сильне і нерівномірне уповільнення" YouTube кількість скарг абонентів на роботу провайдерів зв'язку "кратно збільшилася".
Користувачі звинувачують компанії в тому, що YouTube не працює через "домашню мережу", у абонентів мобільного зв'язку все працює, і користувачі вважають, що винен домашній провайдер.
У листі асоціація просить Мінцифри та Роскомнагляд надати офіційне публічне роз'яснення про причини проблем у роботі YouTube у Росії.
Подібний лист до Мінцифри також надіслала Асоціація малих операторів зв'язку регіонів, наголосивши, що за два тижні кількість абонентів, які вирішили розірвати контракти з операторами зв'язку через уповільнення YouTube, перевищила тисячу людей.
Глава асоціації говорив, що проблеми з YouTube у регіональних операторів можуть "відчуватися гостріше за рахунок меншої кількості міжнародних стиків".
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Нагадаємо:
На початку серпня російська влада повідомила всім найбільшим операторам зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.
Пізніше російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відео хостингу.