У "Лісів України" відсудили кошти за мовчання лісника про вирубки 

Господарський суд Закарпатської області вирішив стягнути з філії "Свалявське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" 422 тис грн шкоди, яка була завдана порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.

Про це свідчить рішення суду від 6 серпня.

Як встановив суд, з 2021 року майстер лісу Полянського лісництва філії "Свалявське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" не доповідав керівництву підприємства про факти незаконної рубки дерев, не провів оглядів місць вирубки, вчасно не склав протоколи про лісопорушення.

В результаті незаконної вирубки 50 дерев породи "Бук" навколишньому середовищу було завдано шкоду з тяжкими наслідками.

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За підрахунками Державної екологічної інспекції у Закарпатській області, розмір шкоди становить 422 тис грн.

Проти майстра лісу було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Свалявський райсуд Закарпатської області її закрив у зв’язку з передачею його на поруки трудовому колективу Полянського лісництва філії "Свалявське лісове господарство".

Водночас, прокуратура в інтересах Державної екологічної інспекції у Закарпатській області та Полянської сільської ради Мукачівського району звернулася до Господарського суду з позовом про стягнення шкоди у розмірі 422 тис грн.

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Суд встановив, що "Ліси України" не надали жодних доказів, які могли б спростувати доводи обвинувачення, чи поставити під сумнів факт незаконної рубки, або заперечували б кількість виявлених незаконно зрубаних дерев, їх діаметри тощо.

Крім того, відповідач не надав доказів, які б свідчили про належне забезпечення охорони і збереження лісу.

Тому Господарський суд Закарпатської області вирішив стягнути з філії "Свалявське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" 422 тис грн шкоду, завдану порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на користь Полянської сільської ради Мукачівського району.

Нагадаємо:

Державне підприємство "Ліси України" вже три роки реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах і вийшло майже 90% виконання договорів купівлі-продажу.

Державне підприємство "Ліси України" за пів року 2024 року заробило 11,14 млрд грн, що значно більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Економічна правда