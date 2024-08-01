Японські фондові ринки спостерігають найбільшу "втечу" іноземців

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Іноземні інвестори покидають японські фондові біржі найбільше за останні 10 місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що японські акції зазнали значного відтоку іноземних інвестицій протягом тижня, що завершився 26 липня, оскільки зміцнення єни та розпродаж світових акцій технологічних компаній погіршили настрої інвесторів.

За тиждень іноземні інвестори продали японських акцій на суму 1,58 трильйона єн (10,53 млрд дол), що є найбільшим відтоком з 29 вересня 2023 року.

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Іноземні інвестори продали деривативні контракти на суму близько 1,01 трильйона єн, що стало найбільшим тижневим чистим продажем з 6 жовтня 2023 року. Вони також продали готівкові акції на суму близько 1,58 трильйона єн.

Середній індекс акцій Nikkei знизився на 5,98%.

Повідомляється, що попри це іноземці придбали довгострокові японські облігації на суму близько 1,2 млрд єн після 352,7 млрд єн чистого продажу на попередньому тижні.

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Крім того, японські гравці придбали іноземних акцій на суму 230,4 мільярда єн, що стало другим тижневим показником чистої купівлі.

Нагадаємо:

Японії витратила на підтримку єни за останній місяць 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол).

Єна впала до найнижчого рівня з 1986 року щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, щоб підвищити курс валюти.