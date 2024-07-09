"Охматдит" відновимо: Зеленський анонсував ще 300 мільйонів на відновлення лікарні

Президент України Володимир Зеленський анонсував ще 300 мільйонів гривень для відбудови "Охматдиту".

Про це він заявив у своєму зверненні.

"Охматдит" ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів", - заявив він.

Крім того, за його словами, будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини та Донеччини.

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Нагадаємо:

Фандрейзингова платформа United24 і monobank закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Учасники ініціативи UNITED24 і monobank на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зібрали вже 140 млн грн при заявленій цільовій сумі 200 млн грн, хоча ініціативу оголосили лише ближче до вечора в понеділок.

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Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі.

Економічна правда.