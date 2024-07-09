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До Ради подали законопроєкти про скасування мит та ПДВ на енергообладнання

Вівторок, 9 липня 2024, 15:55 - Артур Крижний

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"До Парламенту подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів", - заявив Шмигаль.

Крім того, уряд розробив кредитні програми для покращення енергетичної стійкості.

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Нагадаємо:

Найближчим часом урядовці представлять суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електрики.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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