Кабмин разработал кредитные программы, которые помогут преодолеть энергокризис

Правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседание правительства.

Так, первая программа - кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн, на 10 лет для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

Вторая программа - льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. До 150 млн грн, на срок до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.

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"На территориях, граничащих с зоной боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых", - заявил он.

Третья программа - кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн. За счет этих средств совладельцы жилья установят солнечные станции и тепловые насосы. А потом государство в рамках программы "ГринДИМ" компенсирует им 70% затрат на проект.

Четвертая программа - кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования.

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"Совместно с НБУ мы провели работу с банковским сектором, который готов обеспечить такое кредитование", - добавил Шмыгаль.

Ожидается, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу.

Напомним:

В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

Экономическая правда.