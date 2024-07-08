Продажі авто в Китаї падають третій місяць поспіль, попри зусилля компартії

У червні 2024 року продажі автомобілів у Китаї впали на 6,9% порівняно з попереднім роком, скорочуючись третій місяць поспіль, оскільки державні стимули не змогли збільшити споживчий попит.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що продажі легкових автомобілів склали 1,78 мільйона одиниць, причому темпи падіння прискорилися.

Прискорення склало 2,2% до травня і 5,8% до квітня, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

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Цінова війна з 2023 року допомогла підняти продажі китайських автомобілів на початку року, але в останні місяці вона має менший ефект, попри нові державні субсидії на торгівлю автомобілями, про які було оголошено в квітні 2024 року.

Повідомляється, що за перше півріччя продажі автомобілів у Китаї зросли на 2,9% до 9,93 мільйона одиниць.

Червневі продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії, включаючи чисто електричні транспортні засоби і гібриди, що підзаряджаються, склали рекордні 48,1% від внутрішніх продажів автомобілів.

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Загальне зростання продажів електромобілів сповільнилося до 9,9% з 27,4% у травні, тоді як продажі плагін-гібридів підскочили на 67,2% порівняно з ростом на 61,1% у попередньому місяці.

Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Туреччина незабаром оприлюднить угоду з китайським виробником електромобілів BYD Co. про будівництво заводу вартістю 1 мільярд доларів на заході країни.