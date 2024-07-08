В Україні за три роки продали понад 550 тисяч га землі: де купували найбільше
За три роки з моменту відкриття земельного ринку в Україні було продано 567 000 га землі. Найбільш запитаними були угіддя на Полтавщині.
Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.
Зазначається, що за 3 роки після відкриття в Україні ринку землі було продано 567 000 га землі.
За цей час також було укладено понад 254 000 угод з купівлі-продажі української сільгоспземлі.
В повідомленні йдеться, що загалом українці придбали півмільйона га землі із середньою вартістю у 41 000 за 1 га.
За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 га. Середня ціна гектара землі в регіоні сягала 42 650. Далі йдуть Дніпровщина – 58 869 га, та Харківщина – 54 458 га.
Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 000 за 1 га.
Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок – це 65% відчужень.
Повідомляється, що з поміж трьох років, найбільше купували землю у 2023 році – 179 921 га.
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Нагадаємо:
Цьогоріч урядові та неурядові оператори протимінної діяльності вже обстежили понад 115 тис га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис га.
Щонайменше 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці, станом на 18 березня 2024 року. Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.