Боголюбов виїхав з України за підробленими документами – УП

Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах

Деталі: Відомо, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хельм.

Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.

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Причиною втечі називають те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.

Наразі бізнесмен в Австрії.

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Також за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Довідково: Боголюбов – український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват".

Бізнесмену 62 роки, тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації Приватбанку Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.

4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Українська правда