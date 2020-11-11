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Боголюбов судиться за 33,3% акцій Приватбанку

Середа, 11 листопада 2020, 12:38
 

Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Про це йдеться у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень.

Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку. 

У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО". 

Розгляд призначено на 03 грудня 2020 року.

Нагадаємо:

На початку листопада повідомлялось про те, що колишній акціонер вчергове подав позов щодо витребування акцій з Приватбанку. 

Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.

4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів  Коломойського і Боголюбова.

Економічна правда

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Боголюбов Приватбанк

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