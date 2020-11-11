Боголюбов судиться за 33,3% акцій Приватбанку
Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.
Про це йдеться у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень.
Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку.
У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО".
Розгляд призначено на 03 грудня 2020 року.
Нагадаємо:
На початку листопада повідомлялось про те, що колишній акціонер вчергове подав позов щодо витребування акцій з Приватбанку.
Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.
4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.
Економічна правда
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