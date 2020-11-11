Боголюбов судиться за 33,3% акцій Приватбанку

Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Про це йдеться у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень.

Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку.

У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО".

Розгляд призначено на 03 грудня 2020 року.

Нагадаємо:

На початку листопада повідомлялось про те, що колишній акціонер вчергове подав позов щодо витребування акцій з Приватбанку.

Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.

4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Економічна правда