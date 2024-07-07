Бізнес-еліта Франції стурбована можливою перемогою радикальних сил на виборах

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Під час щорічної зустрічі бізнес-спільноти у Провансі, лідери французького бізнесу висловили стурбованість можливою перемогою ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін ле Пен, або ультралівого "Нового народного фронту".

Про це повідомляє Reuters.

Представники французького бізнесу зібралися в п'ятницю та суботу в південному місті Екс-ан-Прованс на щорічний бізнес-форум.

Бізнес-спільнота, яка є одними з головних бенефіціарів реформ президента Еммануеля Макрона з моменту його першого обрання в 2017 році, стурбована можливою перемогою як ультра-правих так і ультралівих на парламентських виборах, які відбуваються у неділю 7 липня.

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Крайні праві та ліві партії хочуть відкотити назад деякі реформи Макрона, починаючи від підвищення пенсійного віку і закінчуючи скасуванням податку на багатство та фінансові активи.

При цьому, результати опитування, проведеного 19-20 червня компанією Ipsos для Financial Times свідчать, що 25% респондентів найбільше довіряють "Національному обʼєднанню" Марін Ле Пен у прийнятті правильних рішень з економічних питань порівняно з 22% для лівого "Нового народного фронту" і лише 20% для альянсу Макрона.

"Ми дуже стурбовані тим, що станеться. Якою б не була політична конфігурація, що стане результатом недільного голосування, ми, ймовірно, перебуваємо наприкінці циклу реформ, який розпочався десять років тому", - сказав голова аерокосмічної компанії Safran Росс Макіннес в інтерв'ю Reuters.

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Бізнес-лідери обходили тему виборів під час публічних дискусій, при цьому в кулуарах вони не приховували свого занепокоєння з приводу посилення як ультраправих, так і ультралівих сил.

Нагадаємо:

У Франції в неділю, 7 липня, проходить голосування у другому турі дострокових парламентських виборів.

Інвестори відповіли критикою на рішення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори, оскільки воно викликало попередження про подальше погіршення стану фінансів країни і навіть побоювання нової кризи євро.

Економічна правда