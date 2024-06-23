Французи найбільше довіряють ультраправим в управлінні економікою - FT

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Французькі виборці довіряють ультраправій партії "Національне об'єднання" (RN) більше, ніж будь-якій іншій партії, в управлінні економікою і державними фінансами.

Про це повідомляє Financial Times.

Результати опитування, проведеного 19-20 червня компанією Ipsos для Financial Times свідчать, що 25% респондентів найбільше довіряють "Національному обʼєднанню" Марін Ле Пен у прийнятті правильних рішень з економічних питань порівняно з 22% для лівого "Нового народного фронту" і лише 20% для альянсу Макрона.

Партія Марін Ле Пен обіцяє негайно знизити податок на додану вартість на енергоносії та паливо і скасувати підвищення Макроном пенсійного віку з 64 до 62 років. За оцінками аналітиків, лише ці дві політики можуть коштувати 20-30 млрд євро на рік.

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На президентських виборах 2022 року, "Національне обʼєднання" пропагувала економічну політику, яка коштувала б понад 100 мільярдів євро на рік. Джордан Барделла, президент RN і кандидат на посаду прем'єр-міністра, в останні дні урізав ці обіцянки і заявив, що спочатку потрібен аудит державних фінансів.

"Національному обʼєднанню" найбільше довіряють у показниках щодо підвищення рівня життя, боротьби з інфляцією та зниженням податків. RN також посів перше місце у довірі щодо скорочення безробіття, хоча зниження безробіття є великим успіхом президентства Емануеля Макрона, під час якого рівень безробіття впав до 15-річного мінімуму, але знову зріс минулого року.

23% респондентів заявили, що найбільше довіряють "Національному обʼєднанню" у питанні скороченні державного дефіциту та боргу, хоча фактично, ультраправі не мають чітких планів щодо збільшення прибутків, тоді як партія Макрона, яка має масштабні податкові та видаткові плани, має лише 17% довіри у цьому питанні.

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Такий рівень підтримки ультраправих може свідчити про те, що виборці, спробувавши лівий ухил економічної політики часів президентства Франсу Олланда та економічну політику Макрона, готові прийняти запропоновані дії від "Національного обʼєднання", навіть при тому, що їх програма не є змістовною, а політики партії не мають значного досвіду управління економікою.

"У цьому контексті "Національне об'єднання" сприймається як партія, яка є якщо не компетентною, то принаймні не менш компетентною, ніж інші політичні формування", - йдеться у повідомленні FT.

Економісти попереджають, що в планах "Національного обʼєднання" немає жодних серйозних пропозицій щодо збільшення доходів.

"Плани RN є фінансово безвідповідальними. Подарунки коштують грошей. Грошей немає, принаймні в програмі", - сказав колишній головний економіст МВФ Олів'є Бланшар.

Союзники Макрона намагаються представити себе як єдину надійну партію влади, а своїх опонентів - як нерозважливих.

Основним аргументом проти економічної політики Макрона є Інфляція. Як показує опитування, це питання є пріоритетом виборців. 32% опитаних сказали, що це був найважливіший фактор, який вплинув на їхній вибір.

Нагадаємо:

Інвестори відповіли критикою на рішення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори, оскільки воно викликало попередження про подальше погіршення стану фінансів країни і навіть побоювання нової кризи євро.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та його французький колега Бруно Ле Мер у травні спільно опублікували проєкт концепції, що закликає до реформування економічної політики Євросоюзу.

Економічна правда