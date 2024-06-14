Французька економіка пережила "найгірший тиждень" на тлі розпуску парламенту – Bloomberg

Еммануель Макрон Фото: AFP

Інвестори відповіли критикою на рішення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори, оскільки воно викликало попередження про подальше погіршення стану фінансів країни і навіть побоювання нової кризи євро.

Про це пише Bloomberg.

Так, індекс CAC 40 за тиждень впав на 5,6%, втративши свої річні досягнення і наближаючись до найбільшого тижневого падіння з березня 2022 року.

Французькі акції втратили в сукупності 100 млрд євро від вартості, а всі великі власники державних облігацій - понад 10% кожен.

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Загальний спад поставив Францію під загрозу втрати статусу найбільшого фондового ринку в Європі, а євро став найслабшою з основних валют щодо долара. Інвестори стурбовані результатами майбутніх виборів, які можуть призвести до призначення прем'єр-міністра з ультраправої партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" або від лівої коаліції.

Макрон заявив, що не піде у відставку незалежно від результату виборів.

У п'ятницю ціни на акції ще більше впали після того, як ліві партії погодилися виступити на виборах єдиним фронтом. Вони пообіцяли скасувати більшу частину семирічних економічних реформ Макрона і відмовитися від фіскального пакту Європейського Союзу, що регулює борг і дефіцит.

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Перемога крайніх правих чи лівих означатиме збільшення державних витрат у той час, коли Франція вже не в змозі стримувати дефіцит бюджету, а також поставить під сумнів відданість країни тіснішим зв'язкам з ЄС, пише агентство.

"Французькі державні облігації переживають найгірший тиждень за останні 13 років, але попереду ще гірше, оскільки спреди дохідності ще більше розширюються і кидають тінь на євро і периферійні боргові цінні папери", - сказав аналітик Вен Рам.

"Існує велика ймовірність того, що опитування громадської думки і, можливо, перший тур голосування можуть показати несподівано високий рівень підтримки ультраправих", - сказав він в інтерв'ю. Він вказав на "асиметричний ризик", коли спред може розширитися ще на 30 базисних пунктів або близько того, "якщо ситуація значно погіршиться".

"Ставка Макрона на нові вибори може піти шкереберть після того, як ліві партії погодилися об'єднатися, що сильно підірве центристський альянс Макрона.

У найгіршому випадку вони можуть бути майже знищені на виборах", - заявив керівник відділу цінних паперів з фіксованим доходом в LBBW Asset Management Уве Мадерер.

Економічна правда