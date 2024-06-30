Понад 30 тисяч осіб скористались бронюванням квитків для військовослужбовців поза чергою - УЗ
З моменту запуску сервісу бронювання квитків для військовослужбовців, а також їх родин, ним скористались понад 30 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
Укрзалізниця розробила сервіс для військовослужбовців Сил оборони, а також членів родин поранених (коли їх перевозять медичними поїздами), який дозволяє у разі відсутності квитків у вільному продажі залишити заявку через онлайн-сервіс для бронювання квитка на бажаний маршрут.
Як зазначають, забронювати квитки можливо на певний перелік поїздів, які прямують з або до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.
Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток, посвідчення офіцера, або - для рідних поранених військовослужбовців - оригінал чи копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість 1 ступеню.
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Економічна правда