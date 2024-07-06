Енергетики у суботу додали ще одну годину зі світлом
У суботу 6 липня графіки погодинних відключень електроенергії почнуть діяти ще на одну годину пізніше, з 10:00 до 16:00, а не до 15:00, як планували раніше.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Як повідомляють у пресслужбі компанії, НЕК "Укренерго" надала вказівку на збільшення годин без відключення електроенергії у суботу 6 липня.
Графіки не будуть діяти з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо:
Вперше за довгий час НЕК "Укренерго" скасовує погодинні відключення протягом дня. У суботу 6 липня графіки відключень електроенергії не мали діяти з 10:00 до 15:00.
У суботу 6 липня графіки відключень світла планували застосовувати протягом усієї доби.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.
Економічна правда