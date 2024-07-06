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Енергетики у суботу додали ще одну годину зі світлом

Субота, 6 липня 2024, 12:22 - Володимир Тунік-Фриз

У суботу 6 липня графіки погодинних відключень електроенергії почнуть діяти ще на одну годину пізніше, з 10:00 до 16:00, а не до 15:00, як планували раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Як повідомляють у пресслужбі компанії, НЕК "Укренерго" надала вказівку на збільшення годин без відключення електроенергії у суботу 6 липня.

Графіки не будуть діяти з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо:

Вперше за довгий час НЕК "Укренерго" скасовує погодинні відключення протягом дня. У суботу 6 липня графіки відключень електроенергії не мали діяти з 10:00 до 15:00.

У суботу 6 липня графіки відключень світла планували застосовувати протягом усієї доби.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

Економічна правда

ДТЕК електроенергія Укренерго енергетика
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