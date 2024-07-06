"Укренерго" у суботу на 6 годин скасовує відключення електроенергії

Вперше за довгий час НЕК "Укренерго" скасовує погодинні відключення протягом дня. У суботу 6 липня графіки відключень електроенергії не діятимуть з 10:00 до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у компанії, це повʼязано зі зменшенням споживання у вихідні дні та збільшенням виробітку сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

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У суботу 6 липня графіки відключень світла планували застосовувати протягом усієї доби.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

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Економічна правда