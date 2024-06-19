Найбагатшу сім'ю Великобританії судять за торгівлю людьми

Сім'ю Хіндуджа, статки якої оцінюють у 37 мільярдів фунтів (47 мільярдів доларів), звинувачують в експлуатації та торгівлі людьми.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у Швейцарії судять чотирьох членів найбагатшої родини Великобританії за звинуваченнями в тому, що вони витрачали більше грошей на догляд за своїм собакою, ніж на своїх слуг.

Сім'я володіє віллою в заможному районі Женеви, і звинувачення проти них пов'язані з їхньою практикою завезення слуг з Індії для догляду за їхніми дітьми та домом.

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Стверджується, що сім’я Хіндуджа конфіскувала паспорти співробітників, платили їм всього 8 доларів за 18-годинний робочий день і не дозволяли їм виходити з дому.

В суді один із найвідоміших прокурорів Женеви Ів Бертосса порівняв майже 10 000 доларів на рік, які, за його словами, родина витрачала на свого собаку, із щоденною сумою 8 доларів, яку вони платили своїм слугам.

Адвокати сім'ї Хіндуджа конкретно не заперечували звинувачення в низькій зарплаті, але стверджували, що ці аргументи слід розглядати в контексті того, що персонал також отримував житло та їжу.

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Звинувачення у задовгому робочому дні також було оскаржене, причому один адвокат стверджував, що перегляд фільму з дітьми Хіндуджі насправді не можна класифікувати як роботу.

Деякі колишні слуги свідчили на користь найбагатшої родини Бртанії, описуючи їх як дружню сім’ю, яка з гідністю ставилася до своїх слуг.

Але звинувачення в тому, що у персоналу вилучали паспорти та той факт, що вони навіть не могли виходити з дому без дозволу, є серйозними, оскільки їх можна розцінити як торгівлю людьми.

Прокурор Бертосса вимагає тюремного ув'язнення та мільйони доларів компенсації, а також оплати судових витрат.

Нагадаємо:

Британія відставала від усіх інших високорозвинених країн за обсягом інвестицій протягом 24 з останніх 30 років. Розрив складає 1.9 трлн фунтів стерлінгів (2,4 трлн дол).

Згідно з новим звітом про міграційні наміри світових багатіїв, Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів.