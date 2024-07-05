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"Укрнафта" розпочала бурити нову свердловину на заході України

П'ятниця, 5 липня 2024, 14:03 - Олексій Артемчук

ПАТ "Укрнафта" розпочало буріння нової розвідувальної свердловини на заході України глибиною 2754 м.

Про це повідомляє директор товариства Сергій Корецький у Facebook.

Компанія виконує роботи з буріння нової свердловини власним верстатом – силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння"

"Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу", – зазначив в повідомленні Корецький.

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Заплановано, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладень.

Нагадаємо:

"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу.

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За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Укрнафта нафта Україна
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