"Укрнафта" розпочала бурити нову свердловину на заході України
П'ятниця, 5 липня 2024, 14:03 -
ПАТ "Укрнафта" розпочало буріння нової розвідувальної свердловини на заході України глибиною 2754 м.
Про це повідомляє директор товариства Сергій Корецький у Facebook.
Компанія виконує роботи з буріння нової свердловини власним верстатом – силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння"
"Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу", – зазначив в повідомленні Корецький.
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Заплановано, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладень.
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"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу.
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