Ціни на нафту у світі ростуть четвертий тиждень поспіль

Хоча ціни на нафту знизилися 5 липня, але продовжували зростати четвертий тиждень поспіль і наблизилися до найвищих рівнів з кінця квітня.

Про це повідомляє Reuters..

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які зросли на 7% за останні чотири тижні подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до 87,12 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate, які зросли на 9% за останні чотири тижні, коштували 83,70 долара, що на 18 центів, або 0,2%, менше, ніж 3 липня.

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Повідомляється, що ціни ростуть через сподівання сподіваннях на високий літній попит на паливо, особливо в США, найбільшого споживача нафти в світі, і деякі побоювання щодо запасів пропозиції.

"Ринкові настрої були підтримані на цьому тижні сильними показниками мобільності і посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у правління енергетичної інформації США повідомило про значне скорочення запасів нафти на 12,2 млн барелів минулого тижня, тоді як аналітики очікували скорочення на 700 000 барелів.

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Тим часом саудівська Saudi Aramco знизила ціну на нафту марки Arab Light, яку вона продаватиме в Азію в серпні, до 1,80 дол за барель, що перевищує середню ціну в Омані/Дубаї, підкреслюючи тиск, з яким стикаються виробники ОПЕК через зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК.

Нагадаємо:

Ціни на нафту збільшилися у вівторок, утримуючись біля двомісячних максимумів на тлі очікувань зростання попиту на паливо через літній туристичний сезон і можливе зниження процентних ставок в США.

Ціни на нафту впали через несподіване збільшення запасів у США, що посилило побоювання щодо повільного попиту з боку країни.