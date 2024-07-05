Ціни на нафту у світі ростуть четвертий тиждень поспіль
Хоча ціни на нафту знизилися 5 липня, але продовжували зростати четвертий тиждень поспіль і наблизилися до найвищих рівнів з кінця квітня.
Про це повідомляє Reuters..
Ф'ючерси на нафту марки Brent, які зросли на 7% за останні чотири тижні подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до 87,12 долара за барель.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate, які зросли на 9% за останні чотири тижні, коштували 83,70 долара, що на 18 центів, або 0,2%, менше, ніж 3 липня.
Повідомляється, що ціни ростуть через сподівання сподіваннях на високий літній попит на паливо, особливо в США, найбільшого споживача нафти в світі, і деякі побоювання щодо запасів пропозиції.
"Ринкові настрої були підтримані на цьому тижні сильними показниками мобільності і посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у правління енергетичної інформації США повідомило про значне скорочення запасів нафти на 12,2 млн барелів минулого тижня, тоді як аналітики очікували скорочення на 700 000 барелів.
Тим часом саудівська Saudi Aramco знизила ціну на нафту марки Arab Light, яку вона продаватиме в Азію в серпні, до 1,80 дол за барель, що перевищує середню ціну в Омані/Дубаї, підкреслюючи тиск, з яким стикаються виробники ОПЕК через зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК.
Нагадаємо:
Ціни на нафту збільшилися у вівторок, утримуючись біля двомісячних максимумів на тлі очікувань зростання попиту на паливо через літній туристичний сезон і можливе зниження процентних ставок в США.
Ціни на нафту впали через несподіване збільшення запасів у США, що посилило побоювання щодо повільного попиту з боку країни.