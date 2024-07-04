Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США

Виробник мікросхем Nvidia має намір заробити 12 млрд дол в Китаї, продаючи продукцію, яка не підпадає під експортні обмеження США.

Про це повідомляє Financial Times.

Nvidia планує продати в Китаї цього року чіпів штучного інтелекту на суму 12 млрд дол, попри експортний контроль США, який обмежив її бізнес на одному з найбільших у світі напівпровідникових ринків.

Компанія протягом найближчих місяців поставить понад 1 млн своїх нових чіпів H20, які розроблені таким чином, щоб не підпадати під американські обмеження на продаж процесорів штучного інтелекту китайським клієнтам.

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Повідомляється, що ця цифра майже вдвічі перевищує очікуваний обсяг продажів Huawei китайського конкурента Nvidia.

Адміністрація Байдена хоче зупинити потік найпотужніших у світі чіпів до Китаю, побоюючись, що Пекін може використати їх для створення більш потужних систем штучного інтелекту військового призначення.

Кожен чип H20 коштує від 12 до 13 тис дол, що свідчить про те, що Nvidia, ймовірно, отримає дохід від продажів понад 12 млрд дол.

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Це більше, ніж 10,3 млрд дол доходу, отриманого від усього її бізнесу в Китаї - включаючи продаж графічних чіпів для комп'ютерних геймерів та інших продуктів - у фінансовому році, що закінчується в січні 2024 року.

Ще у 2021 році, до того, як США почали запроваджувати експортний контроль, на Китай припадало понад чверть загального доходу Nvidia.

Відтоді, як адміністрація Байдена вперше ввела обмеження на продаж найпотужніших ШІ-чіпів Nvidia в Китаї у 2022 році, Nvivdia попереджала, що її бізнес постраждає, оскільки провайдери хмарних обчислень та ШІ-стартапи в Китаї звернуться до місцевих альтернатив, таких як Huawei.

Повідомляєтсья, що Китай склав близько 9% загального доходу Nvidia в останньому кварталі, що закінчився в квітні, в порівнянні з 22% за аналогічний період роком раніше.

Нагадаємо:

Генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг у червні продав акцій компанії на суму майже 169 мільйонів доларів.

Nvidia втратила понад 500 мільярдів доларів ринкової вартості з того часу, як минулого тижня стала найдорожчою компанією світу після того, як її акції впали майже на 7 відсотків у понеділок.