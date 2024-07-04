Переможець аукціону готовий заплатити 107 мільйонів за комплекси інституту "Діпроверф"
4 липня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Державний проектний інститут "Діпроверф" в системі "Прозорро.Продажі". За право власності змагалися 13 інвесторів, ціна зросла у 7 разів: до 107 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
"Об'єкт має перспективне логістичне розташування в Солом'янському районі Києва. Новий власник отримає 18 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди, навіс, спортивний майданчик та інше), 223 одиниці рухомого майна та 5 одиниць автотранспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.
Як повідомляє LIGA.net, переможну ставку запропонувало київське ТОВ "ЛВ Центр", яке займається нерухомістю. Компанія заснована у квітні 2014 року, належить Дмитрові Абрашкіну, який є власником понад десятка подібних фірм.
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Нагадаємо:
"Миколаївське морське агентство" продали на аукціоні за більш ніж 14 мільйонів.
Економічна правда