Переможець аукціону готовий заплатити 107 мільйонів за комплекси інституту "Діпроверф"

4 липня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Державний проектний інститут "Діпроверф" в системі "Прозорро.Продажі". За право власності змагалися 13 інвесторів, ціна зросла у 7 разів: до 107 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

"Об'єкт має перспективне логістичне розташування в Солом'янському районі Києва. Новий власник отримає 18 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди, навіс, спортивний майданчик та інше), 223 одиниці рухомого майна та 5 одиниць автотранспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

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Як повідомляє LIGA.net, переможну ставку запропонувало київське ТОВ "ЛВ Центр", яке займається нерухомістю. Компанія заснована у квітні 2014 року, належить Дмитрові Абрашкіну, який є власником понад десятка подібних фірм.

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"Миколаївське морське агентство" продали на аукціоні за більш ніж 14 мільйонів.

Економічна правда