Енергетики розповіли, у які години четверга будуть вимикати найбільше споживачів

До 13:00 четверга енергетики застосовуватимуть 2 черги графіків відключення, потім, до 23:00, - 3 черги.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"4 липня обленерго застосовують 2 черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти 3 черги відключень", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві та на їхніх майданчиках у соцмережах.

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Довідка. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

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У четвер 4 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Економічна правда.