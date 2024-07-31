Ще один український банк доєднався до підтримки індустріальних парків

"Укргазбанк" доєднався до ініціативи фінансування індустріальних парків України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Ще один банк доєднався до підтримки індустріальних парків — Мінекономіки та Укргазбанк підписали відповідний договір", - йдеться у повідомленні.

Відтепер, ініціатор створення чи керівна компанія індустріальних парків можуть подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами:

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безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури;

отримання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Очікується, що найближчим часом Мінекономіки укладе аналогічний договір ще з одним державним банком.

Нагадаємо:

Кількість індустріальних парків (ІП), що працюють, в Україні до кінця 2024 року може збільшитися щонайменше до 20 (на сьогодні вже працюють 15), а в 2025 році їх може працювати не менше 30.

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Наразі до Реєстру індустріальних парків внесено 86 парків, зокрема у 2024 році - 18.

Індустріальні парки можуть отримати до 150 млн держпідтримки на розвиток інфраструктури.

Економічна правда.