У першому півріччі на оборону пішла половина видатків держбюджету
Середа, 31 липня 2024, 17:05 -
У першій половині 2024 року видатки державного бюджету (загальний і спецфонд) склали 1 935,3 млрд грн.
Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держказначейства.
Структура видатків у функціональній розбивці виглядала наступним чином:
- Оборона — 50,9%,
- Громадський порядок, безпека, судова влада — 14,8%,
- Соціальний захист — 11,6%
- Обслуговування держборгу — 7%,
- Трансферти місцевим бюджетам (в яких левову частку займає освітня субвенція) — 5,2%,
- Медицина — 4,7%,
- Економічна діяльність — 2,2%,
- Освіта — 1,6%,
- Загальнодержавні функції (в т.ч. вищі органи держуправління, місцева влада, фінансова та зовнішньополітична діяльність, без силових структур) — 1,2%,
- Інші функції — 0,8%.
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Якщо видатки бюджету не збільшити на пів трильйона у середині вересня, в уряду не буде коштів на виплати зарплат військовим у наприкінці вересня.
За січень-червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 888,4 млрд гривень (57,5 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету).
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