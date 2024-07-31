У першому півріччі на оборону пішла половина видатків держбюджету

У першій половині 2024 року видатки державного бюджету (загальний і спецфонд) склали 1 935,3 млрд грн.

Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держказначейства.

Структура видатків у функціональній розбивці виглядала наступним чином:

Оборона — 50,9%,

Громадський порядок, безпека, судова влада — 14,8%,

Соціальний захист — 11,6%

Обслуговування держборгу — 7%,

Трансферти місцевим бюджетам (в яких левову частку займає освітня субвенція) — 5,2%,

Медицина — 4,7%,

Економічна діяльність — 2,2%,

Освіта — 1,6%,

Загальнодержавні функції (в т.ч. вищі органи держуправління, місцева влада, фінансова та зовнішньополітична діяльність, без силових структур) — 1,2%,

Інші функції — 0,8%.

Нагадаємо:

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Якщо видатки бюджету не збільшити на пів трильйона у середині вересня, в уряду не буде коштів на виплати зарплат військовим у наприкінці вересня.

За січень-червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 888,4 млрд гривень (57,5 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету).

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