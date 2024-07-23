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57% видатків держбюджету: за пів року Україна витратила на безпеку та оборону 888 мільярдів 

Вівторок, 23 липня 2024, 16:35 - Віктор Волокіта
 

За січень-червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 888,4 млрд гривень (57,5 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

Як йдеться в повідомленні, кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

За даними пресслужби, 155,6 млрд грн використано з держбюджету в червні на сектор безпеки й оборони.

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Міністертво закликає підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. 

Нагадаємо:

У червні 2024 року Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 27,2 млрд грн, що становить 90,3 % від передбачених розписом асигнувань.

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Економічна правда

Мінфін бюджет Україна
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