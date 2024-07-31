Організатори земельних аукціонів заробили понад 1 мільярд: де продали найбільше

Ціна на землю за результатами торгів у 2024 році зросла більш ніж у 1,5 раза.

Про це повідомляє пресслужба Prozorro Продажі.

Організатори земельних аукціонів у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі заробили понад 1 млрд з початку 2024 року.

Повідомляється, що земельні торги оголошували 1200 організаторів. За цей період проведено 5300 аукціонів.

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Юрособи, які з 1 січня можуть купувати землі, придбали 75 сільгоспділянок на 17,8 млн. Комунальну та державну землю несільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель продано на 497,5 млн. Ще 188,4 млн принесла реалізація заарештованої землі.

Зазначається, що майже 358,2 млн склали доходи з оренди ділянок.⠀

У середньому ціна на землю за результатами торгів у 2024 році зросла більш ніж у 1,5 раза.

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За землі на е-аукціонах торгувалися майже 7400 учасників. Конкуренція на торгах загалом становить близько трьох учасників.

Найбільше ділянок з початку року реалізували у Дніпропетровській області – 669 успішних аукціонів. Далі йдуть Львівська (463), Одеська (430), Черкаська (417) та Кіровоградська (302) області.

Наразі понад 900 торгів перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити бюджети різних рівнів ще більш ніж на 247 млн.

Для продажу та оренди в системі Prozorro.Продажі доступно майже 2400 ділянок загальною стартовою вартістю 912,9 млн.

Нагадаємо:

За три роки з моменту відкриття земельного ринку в Україні було продано 567 000 га землі. Найбільш запитаними були угіддя на Полтавщині.

Щонайменше 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці, станом на 18 березня 2024 року. Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.