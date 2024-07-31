В Росії продовжили заборону вивозу бензину до жовтня

Уряд РФ ухвалив рішення заборонити експорт автомобільного бензину у вересні та жовтні.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Заборону експорту бензину з РФ, встановлену на період з 1 березня до 31 серпня поточного року для захисту внутрішнього ринку, було тимчасово скасовано на період з 20 травня до 30 червня, а потім уряд вирішив залишити експорт відкритим ще на липень, вважаючи ситуацію стабільною.

Різке підвищення оптових цін на бензин на біржових майданчиках РФ протягом червня і липня знищило маржу роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою. Лише наприкінці липня намітився ціновий спад в оптовому секторі на тлі планів влади про відновлення заборони на експорт бензину із серпня.

Реклама:

Міненерго очікує виходу з ремонту двох заводів Газпрому, які випускають цей вид палива.

Зазначається, що простій потужностей переробки нафти в серпні знизиться на 33% до липня на тлі завершення ремонтів на низці російських заводів. Однак у вересні обсяг простою різко збільшиться з початком осінньої ремонтної кампанії.

Повідомляється, що обсяг запасів бензину в РФ зараз на 1% вищий, ніж рік тому. Експорт бензину з РФ у липні знизився на 33%, а поставки на внутрішній ринок зросли на 5%.

Реклама:

Нагадаємо:

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії уповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

В Росії рентабельність продажу бензину Аі-95 на автозаправних станціях пішла в мінус.

Уряд Росії повертає заборону на вивезення з країни бензину, адже на гуртовому ринку ціни злетіли на десятки відсотків від початку року і виник дефіцит марки Аі-95.