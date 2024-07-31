В Росії продовжили заборону вивозу бензину до жовтня
Уряд РФ ухвалив рішення заборонити експорт автомобільного бензину у вересні та жовтні.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Заборону експорту бензину з РФ, встановлену на період з 1 березня до 31 серпня поточного року для захисту внутрішнього ринку, було тимчасово скасовано на період з 20 травня до 30 червня, а потім уряд вирішив залишити експорт відкритим ще на липень, вважаючи ситуацію стабільною.
Різке підвищення оптових цін на бензин на біржових майданчиках РФ протягом червня і липня знищило маржу роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою. Лише наприкінці липня намітився ціновий спад в оптовому секторі на тлі планів влади про відновлення заборони на експорт бензину із серпня.
Міненерго очікує виходу з ремонту двох заводів Газпрому, які випускають цей вид палива.
Зазначається, що простій потужностей переробки нафти в серпні знизиться на 33% до липня на тлі завершення ремонтів на низці російських заводів. Однак у вересні обсяг простою різко збільшиться з початком осінньої ремонтної кампанії.
Повідомляється, що обсяг запасів бензину в РФ зараз на 1% вищий, ніж рік тому. Експорт бензину з РФ у липні знизився на 33%, а поставки на внутрішній ринок зросли на 5%.
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