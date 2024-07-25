В Росії впала рентабельність продажу бензину: рекордно високі ціни ще зростуть 

В Росії рентабельність продажу бензину Аі-95 на автозаправних станціях пішла в мінус.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Видання зазначає, що в умовах рекордно високих оптових цін на Аі-95 цього року оператори АЗС почали зазнавати збитків під час продажу цієї марки бензину.

За даними аналітиків, у середньому в РФ чиста маржа продажів Аі-95 на АЗС опустилася до мінус 1,2 руб. за літр.

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"Ключовою причиною зростання оптових цін на Аі-95 залишаються низькі темпи зростання виробництва щодо попиту, що швидко зростає. Ситуація змушує операторів АЗС швидше підвищувати ціни", - пише "Комерсант"

Нагадаємо:

Уряд Росії повертає заборону на вивезення з країни бензину, адже на гуртовому ринку ціни злетіли на десятки відсотків від початку року і виник дефіцит марки Аі-95.

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Економічна правда