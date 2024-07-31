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Nvidia втратила 20% ринкової вартості за останні шість тижнів - FT

Середа, 31 липня 2024, 13:49 - Артур Крижний

У вівторок акції Nvidia впали на 7%, оскільки розпродаж акцій виробників мікросхем посилився після звітів про прибутки найбільших технологічних компаній.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Каліфорнійський виробник мікросхем, який є домінуючим постачальником потужних процесорів, необхідних для побудови систем штучного інтелекту, втратила понад 20% своєї вартості за останні шість тижнів, що скоротило її ринкову капіталізацію майже на $750 мільярдів.

Акції Arm, розробника напівпровідників, який також отримав велику вигоду від ентузіазму інвесторів щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, закрилися на 6% нижче.

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Попри це, акції як Nvidia, так і Arm залишаються більш ніж удвічі дорожчими порівняно з минулим роком, що зумовлено хвилею капіталовкладень від таких компаній, як Microsoft, Google, Amazon та Meta, які інвестують у розвиток технологічної інфраструктури для штучного інтелекту.

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Нагадаємо:

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Виробник чипів Nvidia може зрости до нечуваних майже 50 трлн доларів за десять років, якщо ринок ШІ продовжить зростати, а Nvidia збереже лідерство.

Виробник мікросхем Nvidia має намір заробити 12 млрд дол в Китаї, продаючи продукцію, яка не підпадає під експортні обмеження США.

Економічна правда.

штучний інтелект компанії акції
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