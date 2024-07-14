Nvidia за певних умов може досягти ринкової капіталізації в $50 трлн через десять років

Getty Images

Виробник чипів Nvidia може зрости до нечуваних майже 50 трлн доларів за десять років - що більше, ніж сукупна поточна ринкова вартість усіх компаній S&P 500, якщо ринок ШІ продовжить зростати, а Nvidia збереже лідерство.

Таку думку висловив інвестор Джеймс Андерсон, найбільш відомий своїми ранніми ставками на такі компанії, як Tesla та Amazon, передає Financial Times.

Андерсон сказав, що потенційний масштаб Nvidia за найоптимістичнішого розвитку подій є набагато вищим ніж можна собі уявити, і може призвести до ринкової капіталізації у двозначні трильйони.

Він, однак зазначив, що ця думка не є прогнозом, а можливістю, яка може реалізуватись за умови, що штучний інтелект працюватиме на користь клієнтів і Nvidia збереже лідерство.

Реклама:

Nvidia стала головним бенефіціаром буму попиту на чипи, які можуть навчати та запускати потужні генеративні моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI. Її акції з початку року зросли на 162%, що підняло ринкову вартість виробників чипів до понад 3 трлн дол - у 20 разів більше, ніж 150 млрд дол, які компанія коштувала в серпні 2018 року.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія знаходиться в центрі нової "промислової революції".

Андерсон зазначив, що реальне зростання попиту на мікросхеми штучного інтелекту для центрів обробки даних становить близько 60 відсотків на рік. Забігаючи наперед у наступне десятиліття, він сказав, що 10 років 60-відсоткового зростання лише доходів від центрів обробки даних при незмінній маржі принесуть прибуток у розмірі 1350 доларів на акцію і вільний грошовий потік у розмірі близько 1000 доларів на акцію. Якщо припустити, що вільний грошовий потік становитиме 5%, то через 10 років акція Nvidia може коштувати 20 000 дол, що відповідає ринковій капіталізації в 49 трлн дол.

Реклама:

Андерсон оцінює ймовірність такого результату на рівні 10-15%.

Нинішня сукупна ринкова капіталізація всіх компаній, що входять до S&P 500, становить приблизно 47 трлн дол. Наразі Nvidia торгується за ціною, що більш ніж у 47 разів перевищує очікуваний прибуток на акцію на наступний рік, і на неї припадає майже 30 відсотків від 17,7-відсоткового приросту S&P 500 цього року.

Читайте також: Мікросхеми на трильйон: як Nvidia стала головним виробником "заліза" для штучного інтелекту

Нагадаємо:

Виробник мікросхем Nvidia має намір заробити 12 млрд дол в Китаї, продаючи продукцію, яка не підпадає під експортні обмеження США.

Економічна правда