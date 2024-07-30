Компанія в Іспанії отримала рекордний штраф за монополію на ринку

Частка ринку, яка належала Booking.com в Іспанії за останні п'ять років становила від 70% до 90%, за що вона отримала штраф на сотні мільйонів євро.

Про це повідомляє Euractiv.

Іспанський антимонопольний орган (CNMC) оштрафував онлайн-турагентство Booking.com на 413 млн євро за зловживання монопольним становищем протягом останніх п'яти років.

Зазначається, що це найбільший штраф, який був коли-небудь накладений в Іспанії за порушення антимонопольного законодавства.

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"Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися", – йдеться в заяві CNMC.

За даними CNMC, частка ринку Booking.com в Іспанії, другої за відвідуваністю країни світу після Франції, в останні п'ять років становила від 70% до 90%.

Повідомляється, що Booking.com є домінуючим гравцем у Європі з часткою ринку понад 60%.

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У травні Європейський Союз включив Booking.com до списку великих цифрових компаній, на яких поширюються жорсткіші правила конкуренції. У Брюсселі заявили, що жорсткіше регулювання Booking.com означатиме, що відпочиваючі "почнуть отримувати вигоду від більшого вибору", а у готелів "буде більше можливостей для бізнесу".

Нагадаємо:

В компанії з онлайн бронювання житла Booking.com стверджують, що через штучний інтелект (ШІ) кількість шахрайств зросла орієнтовно від 500 до 900%.

Такі гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, Booking.com можуть потрапити до списку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.