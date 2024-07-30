Tesla відкликає понад 1,8 мільйона автомобілів через проблему з капотом

Tesla робить найбільше з грудня відкликання авто у США через капот, що не замикається.

Про це повідомляє Reuters.

Tesla відкликає понад 1,8 млн автомобілів у США через проблему з незамкненим капотом.

Зазначається, що Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США заявила, що незамкнений капот може повністю відкритися і перекрити водієві огляд, що підвищує ризик аварії.

Реклама:

Компанія Tesla почала розгортати бездротове оновлення програмного забезпечення, щоб виправити цю проблему. Оновлене програмне забезпечення виявляє відкритий капот і попереджає водіїв про ситуацію.

За словами Tesla, браковані автомобілі були оснащені засувкою капота, виробленою в Китаї компанією Magna Closures Co Ltd.

Повідомляється, що це найбільше відкликання Tesla з грудня, коли компанія оголосила про відкликання 2,03 мільйона американських автомобілів - або майже всіх своїх автомобілів на дорогах США на той час - з метою встановлення нових запобіжних заходів у системі автопілота.

Реклама:

Нагадаємо:

Tesla Inc. повідомила про черговий квартал невтішних прибутків і підтвердила, що довгоочікувана презентація автономних таксі була відкладена, що поставило під загрозу шалений ріст акцій автовиробника.

У Києві старі електромобілі Tesla перетворюють на джерела живлення для будинків та бізнесу: відповідь на постійні відключення електроенергії, спричинені російськими атаками на енергетичну систему України.