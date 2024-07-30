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Уряд звільнив заступника міністра енергетики та голову Держенергонагляду

Вівторок, 30 липня 2024, 14:24 - Артур Крижний

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка з посади.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, рішенням уряду було звільнено:

  • Власенка Юрія Миколайовича з посади першого заступника міністра енергетики України;
  • Слободяна Руслана Олександровича з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Покладено виконання обовʼязків:

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  • Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Замулка Анатолія Ігоровича;

Нагадаємо:

З 25 липня на посаду генерального директора філії ВП "Південноукраїнська АЕС" переведено Вячеслава Стоянова. 

Сергій Лагно став тимчасово виконуючим обов'язки очільника "Укргазвидобування".  

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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