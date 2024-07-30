В Росії хочуть легалізувати криптовалюту для обходу санкцій

Очікується, що нові закони про криптовалюту набудуть чинності у РФ з 1 вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Росія прагне легалізувати криптовалюту, оскільки компанії мають дедалі більше труднощів у здійсненні міжнародних платежів через загрозу вторинних санкцій.

Минулого тижня Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію майнінгу криптовалют. У вівторок, 30 липня, депутати продовжать розгляд цього законопроєкту та ще одного законопроєкту про криптовалюти.

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Очікується, що законопроєкти швидко отримають схвалення сенаторів у Раді Федерації, а потім будуть підписані президентом Володимиром Путіним і набудуть чинності 1 вересня.

Повідомляється, що криптовалюти можуть допомогти Росії обійти західні санкції.

Хоча використання цифрової валюти для платежів нині заборонено в Росії, Путін цього місяця закликав уряд "не проґавити момент" у регулюванні цього методу всередині країни та в закордонних угодах.

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Він заявив чиновникам, що криптовалюти "дедалі ширше використовуються у світі як засіб платежу в міжнародних розрахунках".

1 січня 2021 року в Росії набрав чинності закон про цифрові фінансові активи та цифрову валюту, який дозволяє трактувати криптовалюту як варіант цифрової валюти, забороняє її використання в Росії для оплати товарів і послуг, але допускає використання як об'єкта інвестування.

У січні 2022 року Центробанк РФ пропонував повністю заборонити використання та створення криптовалют, стверджуючи, що вони становлять серйозну загрозу фінансовій стабільності й економічній безпеці.

Нагадаємо:

Дума може ухвалити законопроєкт про регулювання видобутку криптовалют у Росії до кінця цього тижня.

Нові підприємства, житлові квартали зіткнуться з перебоями поставок електрики, якщо вільні потужності системи заберуть ферми, які майнять криптовалюту.

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.