Нафта продовжує дешевшати після обвалу цін

Ціни на нафту у світі помірно опускаються 30 липня після різкого зниження на день раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту впали у вівторок, продовживши попереднє падіння на тлі занепокоєння щодо попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, в той час, як ринок відкинув ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 40 центів, або на 0,5%, до 79,38 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту подешевшали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,38 дол за барель.

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Повідомляється, що низка невтішних економічних новин з Китаю нещодавно потрясла ринки. Виробнича активність в Китаї, ймовірно, скоротилася на третій місяць в липні.

Ринок спостерігає за майбутнім засіданням вищого керівного органу Китаю, Політбюро, яке має відбутися цього тижня, і на якому може бути прийнято рішення про подальшу підтримку економічної політики.

Але очікування обмежені після того, як Третій Пленум, ключова політична зустріч в середині липня, в основному підтвердив наявні цілі економічної політики та не зміг покращити ринкові настрої.

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Зазначається, що нафта впала на 2% на попередній торговій сесії після того, як Ізраїль дав зрозуміти, що його відповідь на ракетний удар Хезболли по окупованих Ізраїлем Голанських висотах в суботу буде розрахована таким чином, щоб уникнути втягування Близького Сходу в повномасштабну війну.

Нагадаємо:

Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю, але залишаються на шляху зниження третій тиждень поспіль.

Нафта падає в ціні через переговори про припинення вогню на Близькому Сході та побоювання щодо попиту в Китаї.