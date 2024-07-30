"Нафтогаз" запустив потужну свердловину: дає сотні тисяч кубометрів газу щодоби

Фахівці "Укргазвидобування" запустили високодебітну свердловину, що дає 274 тис. куб. м газу щодоби.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток блакитного палива на родовищі на 17%", – сказав очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

У компанії підкреслили, що особливістю нового об'єкта є те, що плановий вибій (найнижча точка стовбура свердловини - ЕП) розташований безпосередньо під населеним пунктом.

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"Пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям. Фахівців "Укрбургазу" вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 метрів", – зазначив в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

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Економічна правда.