В Японії зафіксували рекордну кількість індивідуальних акціонерів

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Кількість індивідуальних акціонерів компаній, акції яких торгуються на фондових біржах Японії, зросла на 4,62 мільйона порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє The Japan Times.

Кількість індивідуальних акціонерів в Японії зросла до рекордних 74,45 мільйона у 2023 фінансовому році.

Повідомляється, що кількість акціонерів-фізичних осіб в країні зростає вже 10-й рік поспіль.

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Близько 2,47 мільйона фізичних осіб стали акціонерами компаній, які провели дроблення акцій, у тому числі 1,06 мільйона акцій компанії NTT, яка здійснила дроблення 25 до 1, і приблизно по 110 000 в оператора токійського курорту Діснея Oriental Land і торгового дому Mitsubishi Corp.

Нова програма Nippon Individual Savings Account (NISA) по звільненню від сплати податків для інвесторів, що володіють невеликими пакетами акцій, яка стартувала в січні, також сприяла збільшенню кількості індивідуальних інвесторів.

Акції на суму 170,48 трлн ієн (1,05 трлн дол) перебували у власності фізичних осіб, що приблизно на 30% більше, ніж у попередньому році, і також є найвищим показником за всю історію.

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Акції іноземних юридичних осіб, які зумовили високі ціни на акції, зросли приблизно на 40% до 320,47 трлн єн. Вони володіють 31,8% акцій, що торгуються на біржі, у вартісному вираженні.

Нагадаємо:

Єна впала до найнижчого рівня з 1986 року щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, щоб підвищити курс валюти.

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.