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Зараз російським нафтовидобувним компаніям не вистачає близько 200 позицій обладнання.

Про це повідомляє The Moskow Times.

Російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортного виторгу економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Повідомляється, що зараз нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання.

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Це приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке, необхідне для того, щоб нафту знайти, добути та переробити.

Щоб усунути цю залежність і розробити вітчизняні аналоги імпортних технологій, потрібно щонайменше три роки і трильйон рублів, повідомив голова правління "Газпром нефти" Олександр Дюков.

"Ми ставимо перед собою завдання до 2027 року цей дефіцит усунути, що стосується обладнання", – зазначив Дюков.

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Сьогодні для підйому на поверхню одного і того ж обсягу нафти промисловикам у Західному Сибіру доводиться бурити вдесятеро більше свердловин, ніж, наприклад, 2015 року, а видобуток все одно падає.

Зазначається, що давно введені в експлуатацію свердловини доведені до такого стану посиленим закачуванням води, що на виході отримують рідину, яка містить не більше 5% нафти

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проєкті.

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.