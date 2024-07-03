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В Telegram дозволять публікувати платний контент

Середа, 3 липня 2024, 15:37 - Олексій Артемчук

У додатку Telegram з'явиться можливість публікувати платні фото й відео. 

Про це повідомляє пресслужба Telegram.

Минулого місяця Telegram запустив цифрову валюту під назвою Stars для використання в додатку. Зараз компанія розширює сферу її використання на платний контент.

Повідомляється, що для перегляду платного контенту користувачам треба буде заплатити певну кількість зірок.

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Творці контенту можуть використовувати зірки, щоб отримати винагороди в криптовалюті Toncoin, або для реклами свого каналу.

Крім того, зазначається, що власники каналів можуть використовувати зірки, щоб отримати знижку на рекламу, за допомогою якої вони можуть просувати свої канали.

Нагадаємо:

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ПриватБанк пропонує підприємцям продавати товари у розстрочку через Telegram-бота.

Проросійські групи дезінформації у своїй роботі користуються гнучкими правилами в Telegram, і влада ЄС мало що може з цим зробити.

telegram технології
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