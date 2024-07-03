В Telegram дозволять публікувати платний контент
У додатку Telegram з'явиться можливість публікувати платні фото й відео.
Про це повідомляє пресслужба Telegram.
Минулого місяця Telegram запустив цифрову валюту під назвою Stars для використання в додатку. Зараз компанія розширює сферу її використання на платний контент.
Повідомляється, що для перегляду платного контенту користувачам треба буде заплатити певну кількість зірок.
Творці контенту можуть використовувати зірки, щоб отримати винагороди в криптовалюті Toncoin, або для реклами свого каналу.
Крім того, зазначається, що власники каналів можуть використовувати зірки, щоб отримати знижку на рекламу, за допомогою якої вони можуть просувати свої канали.
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