Віцеспікер: уряд має забезпечити бодай невелике зростання мінімальних соцстандартів 

Верховна рада має предметно обговорити питання замороження соцстандартів, запропоноване Кабінетом міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2025-2027 роки.

Про це заявила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк.

"Згодна з колегами - це занадто жорсткий підхід у той час, як зростають тарифи на електроенергію для населення та ціни на все найнеобхідніше. Держава має підтримувати тих, хто залишається в країні і мотивувати повертатися із за кордону всіх, хто хоче долучитися до повоєнної відбудови та відновлення", - написала Олена Кондратюк у Фейсбук.

На її думку, така соціальна політика не дає людям жодної надії на краще та лише посилює зневіру.

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"Уряд має знайти можливості забезпечити бодай невелике зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яке принаймні покриє очікувану інфляцію у 2025-26 роках", - вважає віцеспікер.

Нагадаємо:

28 червня уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

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Серед іншого вона передбачає заморожування соціальних стандартів (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн., прожитковий мінімум - 2920 грн).

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає заморожування мінімальних соцстандартів до 2028 надмірно жорстким заходом.

Економічна правда