"АрселорМіттал" закликає уряд переглянути норму про імпорт не менше 80% електроенергії

"АРСЕЛЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

"АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднується до позиції інших енергоємних підприємств України, які раніше висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії.

Про це йдеться в заяві компанії, яка зроблена за результатами імпорту електроенергії в травні-червні цього року та аналізу його впливу на економіку підприємства, регіону й держави.

"Цей заклик до уряду обумовлений негативними наслідками для підприємства, галузі, регіону, бюджетів різних рівнів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Там також додали, що, зважаючи на найвищі в Європі ціни на електроенергію в Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, звідки вона імпортується, необхідність витрачати додаткові кошти на її транспортування та сплачувати мито й акцизний збір, ціна імпортної електроенергії для підприємства понад у 2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять його конкуренти в галузі в країнах західної Європи.

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"В таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції. Підприємство буде вимушене значно скорочувати виробництво та відправити орієнтовно 1200 співробітників у простій", - повідомляють в компанії.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають, що в масштабі економіки регіону та України це беззаперечно призведе до таких негативних наслідків:

зниження податкових виплат з ПДФО та ЄСВ до 30 млн. грн. на місяць;

зниження плати за надра та екологічних платежів близько 60 млн. грн. в місяць;

зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів близько 120 млн. грн. в місяць;

зниження валютних надходжень орієнтовно на 90 млн. доларів США або 3,6 млрд. грн. на місяць за рахунок скорочення експорту готової продукції.

"Закликаємо уряд переглянути прийняте рішення та зменшити обов’язковий мінімальний обсяг імпорту електроенергії до рівня 50% протягом року, шляхом внесення змін в Постанову КМУ від 30 травня 2024 р. № 611" - зазначив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

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Як відомо, 1 червня уряд прийняв рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання.

Нагадаємо:

Електрометалургійний комплекс "Інтерпайп Сталь" висловив занепокоєння щодо можливих негативних наслідків від запровадження урядом України нової норми з імпорту 80% електроенергії.

Крім того, діяльність ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" з групи "Метінвест" під загрозою зупинення роботи через постанову Кабміну №611, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Економічна правда