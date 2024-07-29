Енергетики додали 3 години світла у понеділок: коли почнуть діяти графіки

Енергетики вчергове скоротили час дії графіків обмежень світла: почнуть вимикати з 20:00, а не 18:00, як планувалося раніше, і до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією "Укренерго" графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше. І триватимуть до 22:00, а не до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Раніше тривалість дії графіків відключень світла вже корегувалася. У неділю енергетики прогнозували, що графіки застосовуватимуть 7 годин.

Реклама:

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Реклама: Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.