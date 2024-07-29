Україна може перейти на нову систему класифікації підприємництва: введуть нові категорії

Підприємців пропонують поділити на 5 нових категорій за сегментним підходом на противагу секторальному, яким користуються зараз.

Про це повідомляє пресслужба комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

В Україні пропонують перейти на іншу систему класифікації підприємництва. Ця технологія поділу бізнесу є сегментним підходом на противагу існуючому секторальному. Зокрема, пропонується виокремити в законодавстві п'ять категорій підприємництва з розподілом на підкатегорії.

Зазначається, що нормативно-правове регулювання, на думку ініціаторів відповідних законодавчих змін, має включати такі категорії економічних бізнес-суб'єктів:

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самозайняті, до складу яких мають входити підприємці, які ведуть індивідуальну трудову діяльність (ІТД) та незалежну професійну діяльність (НПД);

платформнозайняті, тобто ті, що взаємодіють з цифровими платформами;

сімейне підприємництво;

мікропідприємництво (мікробізнес);

мале підприємництво (малий бізнес).

Усі вищезазначені категорії економічних суб’єктів належать до загальновизнаного сектору МСБ (мікро, малого та середнього бізнесу).

Повідомляється, що метою змін нормативного регулювання ведення бізнесу є, на думку ініціаторів цього процесу, надання деяким категоріям додаткових преференцій.

Зокрема, це має стосуватися таких категорій, як самозайняті, платформнозайняті особи та сімейні бізнеси.

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"Надання економічно проактивним особам, які свідомо приймають підприємницький ризик, широкого спектра можливостей реалізувати свій економічний та підприємницький потенціал з максимальним соціально-економічним ефектом, створення умов для всеосяжної детінізації позалегальної економіки й забезпечення еволюції розвитку підприємців від базових форм економічної організації (самозайнятих) до категорій середнього та великого бізнесу," – зазначається в повідомленні.

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