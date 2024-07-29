Збільшення податків для ФОП 3 групи легко заміняється грошима для телемарафону - нардеп

Перенаправлення коштів з деяких бюджетних програм можуть замінити певні пункти урядового пакета збільшення податків.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Наприклад збільшення оподаткування ФОПів 3 групи легко заміняється грошима, які ми в бюджеті витрачаємо на телемарафон", - повідомив нардеп.

Водночас ідея оподатковування посилок й скасування чинної пільги у 150 євро принесе у бюджет 3,3 млрд грн за рік.

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"А знаєте що так само може легко принести гроші в цьому році? Відмова Мінекономіки від ідеї "кешбеку", - продовжив нардеп.

Також, перенаправлення невикористаних коштів з 41 програми бюджету принесе стільки ж, скільки й податок з покупців авто у 15% - 10 мільярдів гривень на рік.

"Ця вправа показує нам, що якщо полізти в бюджет і трохи подумати, що забрати, то від більшості абсолютно непотрібних і складних в адмініструванні ідей можна спокійно відмовитись", - додав Железняк.

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Нагадаємо:

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Економічна правда.