Продажі McDonald’s впали вперше з 2020 року

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Мережа не виправдала очікувань аналітиків щодо помірного зростання продажів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У другому кварталі продажі McDonald’s Corp. впали вперше з 2020 року, не виправдавши очікувань аналітиків щодо зростання.

Порівняльні продажі мережі - показник, що відстежує ресторани, відкриті більше як рік, - впали на 1% порівняно з попереднім роком.

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Повідомляється, що у кожному з географічних сегментів McDonald's спостерігалося падіння продажів. У США ця тенденція була частково зумовлена зниженням пішохідного трафіку.

Зростання продажів McDonald's сповільнилося цього року, оскільки відвідувачі по всьому світу скоротили споживання біг-маків через багаторічне зростання цін та обмеженість бюджетів домогосподарств.

Наприкінці минулого кварталу постачальник фаст-фуду запустив у США акцію з продажу страв за 5 дол, щоб переконати відвідувачів, що це все ще доступний варіант.

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Перші результати свідчать про те, що це приваблює клієнтів, хоча будь-яке зростання продажів не буде очевидним до кінця цього року. Він також запровадив лімітовані позиції меню, сподіваючись заманити клієнтів, такі як каджунський бекон McCrispy і "бабусин" McFlurry.

Зазначається, що McDonald's також повідомив про зниження продажів в одних і тих самих магазинах у Китаї та Франції.

Прибуток, за вирахуванням деяких статей, у першому кварталі склав 2,97 дол на акцію, не дотягнувши до середнього прогнозу аналітиків.

Нагадаємо:

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's частково втрачає права на використання товарного знака BigMac в ЄС на користь ірландського конкурента – мережі фастфуду Supermac's.

McDonald's видаляє технологію замовлення на основі штучного інтелекту (ШІ) зі своїх ресторанів у США після того, як клієнти поділилися комічними невдачами в Інтернеті.