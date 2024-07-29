Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у понеділок 29 липня у банках України знизився, - до рівня 41,5 грн за долар, євро коштує 45,15 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.85 - 41.45, євро - 44.10 - 45.10.

Ощадбанк: долар - 41.00 - 41.65, євро - 44.30 - 45.30.

ПУМБ: долар - 41.00 - 41.50, євро - 44.50 - 45.10

monobank (при оплаті карткою): долар - 40.96 - 41.459, євро - 44.45 - 45.2

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,37 – 41,45 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,10 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 29 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,098 грн/$.

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Станом на 26 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 3 копійки, євро - на 2 копійки.