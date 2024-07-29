Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Понеділок, 29 липня 2024, 11:15 -
Середній курс долара до гривні у понеділок 29 липня у банках України знизився, - до рівня 41,5 грн за долар, євро коштує 45,15 гривні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:
- ПриватБанк: долар - 40.85 - 41.45, євро - 44.10 - 45.10.
- Ощадбанк: долар - 41.00 - 41.65, євро - 44.30 - 45.30.
- ПУМБ: долар - 41.00 - 41.50, євро - 44.50 - 45.10
- monobank (при оплаті карткою): долар - 40.96 - 41.459, євро - 44.45 - 45.2
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,37 – 41,45 грн.
Реклама:
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,10 грн.
Нагадаємо:
Національний банк України встановив на 29 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,098 грн/$.
Реклама:
Станом на 26 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 3 копійки, євро - на 2 копійки.
Реклама: