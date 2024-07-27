Зеленський підписав закони про пільгове ввезення в Україну енергобладнання

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають скасування ПДВ і мита на ввезення енергообладнання.

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

На картках законопроєктів №11258 і №11259, ухвалених українським парламентом 16 липня, зазначено, що вони повернуті з підписом глави Української держави 26 липня.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уточнив, що в підписаних законах є поправки щодо звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторного устаткування; устаткування для вітро- і сонячної генерації; акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності).

Реклама:

"Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам і моя правка про звільнення тактичних навушників для військових", - додав він.

Нагадаємо:

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, що передбачають безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також звільнення його від ПДВ, пришвидшать децентралізацію енергетики.

Реклама:

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.

Економічна правда